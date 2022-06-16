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الاحتفال بتوأمة الجديدة و”سيت”
استقبال عمدة المدينة الفرنسية وتنظيم معرض للفنان آلان دلماس بمناسبة الاحتفال بمرور 30 سنة على توأمة مدينة الجديدة و”سيت” الفرنسية، احتضن المركب الثقافي للمكتب الشريف للفوسفاط بالجديدة، السبت الماضي، حفل افتتاح معرض الفنان الفرنسي آلان دلماس، المقيم بالجديدة في إطار إقامة فنية بالمناسبة، بمشاركة مجموعة من الفنانين من الجديدة. وعرفتأكمل القراءة »
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