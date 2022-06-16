أســــــرة
4 خطوات لتناول الطفل طعامه
تجد كثير من الأمهات صعوبة في تناول أطفالهن طعامهن، الأمر الذي ينبغي معه اتباع عدة خطوات من بينها أربع. وتعتبر أول خطوة اختبار جوع الطفل لأنه لن يقبل على تناول الطعام أو يتناوله كاملا إلا إذا شعر بالجوع، أما ثاني خطوة فتتجلى في المزج بين اللعب وتناول الطعام، سيما أنهأكمل القراءة »
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