اذاعة وتلفزيون
“صباحيات” على “دوزيم”
سيكون مشاهدو القناة الثانية “دوزيم”، اليوم (الخميس) على موعد مع حلقة جديدة من برنامج “صباحيات دوزيم”، في حلته الجديدة. وعاد البرنامج في موسمه الحادي عشر، بفقرات جديدة، من تقديم وجوه جديدة ترافق سميرة البلوي في تنشيط هذا الموعد الصباحي. فبالإضافة إلى فقرات البرنامج المعتادة منها صحة وموضة وجمال وفن العيشأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا