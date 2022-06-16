أســــــرة
حماية المراهقة من الاستغلال العاطفي
أوبيضار قالت إنها تبحث عن الاهتمام والحب بالخارج لغيابهما عن المنزل يمكن أن تقع بعض المراهقات في مشكل الاستغلال العاطفي، وهو ما يمكن أن يؤثر على حياتهن، ويكون السبب في انقلابها رأسا على عقب. وهناك أسباب كثيرة تجعل المراهقة ضحية استغلال عاطفي، أغلبها مرتبط بعلاقتها بأسرتها ،وبشكل خاص والدته ووالدها،أكمل القراءة »
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