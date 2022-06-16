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الرياضة

تطوان على صفيح ساخن

منذ 9 دقائق
فصائل المشجعين تطالب بالتغيير وتدعو الغازي للوفاء بوعد الرحيل حدد رضوان الغازي، رئيس المغرب التطواني، الجمعة 15 يوليوز المقبل، موعدا لعقد الجمعين العامين العاديين، الأول عن الموسم الرياضي 2020 – 2021، انطلاقا من الساعة السادسة، والثاني لانتخاب المكتب المديري الجديد عن الموسم الرياضي 2021/ 2022، انطلاقا من التاسعة. هل يلتزمأكمل القراءة »


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منذ 9 دقائق


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