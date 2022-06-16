الرياضة
تطوان على صفيح ساخن
فصائل المشجعين تطالب بالتغيير وتدعو الغازي للوفاء بوعد الرحيل حدد رضوان الغازي، رئيس المغرب التطواني، الجمعة 15 يوليوز المقبل، موعدا لعقد الجمعين العامين العاديين، الأول عن الموسم الرياضي 2020 – 2021، انطلاقا من الساعة السادسة، والثاني لانتخاب المكتب المديري الجديد عن الموسم الرياضي 2021/ 2022، انطلاقا من التاسعة. هل يلتزمأكمل القراءة »
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