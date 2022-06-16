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شيرين في “عودتني الدنيا” انتهت النجمة شيرين عبد الوهاب من تسجيل أغنية جديدة بعنوان “عودتني الدنيا”، من كلمات أحمد المالكي، وألحان تامر عاشور، ومن المنتظر طرحها قريبا بعد وضع اللمسات النهائية عليها. وأحيت النجمة شيرين عبد الوهاب حفلا كبيرا في أبو ظبي، واستقبلها جمهور الإمارات استقبالا خاصا، وتفاعل مع أغنياتها. ويأتيأكمل القراءة »
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