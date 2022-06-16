أســــــرة
نصائح للتعامل مع السمنة عند الأطفال
يؤدي استمرار الطفل الذي يعاني السمنة في تناول كميات أكبر من الطعام في تفاقم وضعه الصحي، كما أنه في أغلب الحالات يواجه الآباء صعوبة في التحكم في الوضع. وحتى يتم إيجاد آلية مناسبة للتعامل مع السمنة عند الأطفال، يجب أن يتم الالتزام بتطبيق النصائح التي يقدمها الطبيب المعالج، كماأكمل القراءة »
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