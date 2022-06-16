الرياضة
بانون يعود إلى الميادين
عاد الدولي المغربي بدر بانون، مدافع الأهلي المصري، إلى الميادين رفقة فريقه، خلال المباراة التي جمعته بنظيره بالسلوم، في مسابقة كأس مصر. ودخل بانون بديلا في شوط المباراة الثاني، وقدم أداء مميزا، حسب وسائل الإعلام المصرية. ونجح بانون في انتزاع إعجاب الجمهور، رغم الدقائق القليلة التي شارك فيها، بعد غيابأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا