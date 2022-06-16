وطنية
لقجع يدافع عن الجواهري
صد هجومات برلمانيين حاولوا رد الصرف لوالي بنك المغرب صد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، هجوم نواب برلمانيين، على عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، عندما حل، صباح أول أمس (الثلاثاء)، ضيفا على أعضاء لجنة المالية بمجلس النواب. ودافع لقجع بقوة عن والي بنك المغرب، وأشاد بالعمل الذي يقومأكمل القراءة »
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