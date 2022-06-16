وطنية
التغطية الاجتماعية تجمع أخنوش بالمهنيين
رئيس الحكومة استقبل رؤساء غرف الفلاحة والصناعة التقليدية لمتابعة تنزيل المشروع الملكي عقد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اجتماعا حول تعميم الحماية الاجتماعية، حضره الوزراء المعنيون والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، ورؤساء غرف الفلاحة ورؤساء غرف الصناعة التقليدية. وأفادت رئاسة الحكومة، في بلاغ لها،أكمل القراءة »
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