الرياضة
بوطهير: سأستمر مع تمارة
المدرب قال إن ظروف العمل ساعدته على تحقيق الصعود أكد محمد بوطهير، مدرب وداد تمارة، أن الفريق بصم على إياب ناجح خول له تحقيق الصعود إلى القسم الثاني، بعد موسم واحد من مغادرته. وأضاف بوطهير في حديث ل»الصباح»، أن القسم الوطني هواة بات يساوي تقنيا القسم الثاني، ويضم مجموعة منأكمل القراءة »
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