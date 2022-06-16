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الرياضة

رسالة رياضية: الديربي وخابا

منذ 4 دقائق
عبد الإله المتقي
إشارتان سلبيتان أرسلتهما البطولة الوطنية في أقل من 24 ساعة: إجراء ديربي الرجاء والوداد دون جمهور، وانتقال حمزة خابا إلى العربي الكويتي. فالديربي وجه البطولة الوطنية، وبالتالي يفترض تسويقه بأحسن حلة ممكنة، عوض إجرائه أمام مدرجات فارغة، عقابا على شغب بعض مشجعي الرجاء في مباراة سريع وادي زم. الشغب آفةأكمل القراءة »


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