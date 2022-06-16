الرياضة
رسالة رياضية: الديربي وخابا
إشارتان سلبيتان أرسلتهما البطولة الوطنية في أقل من 24 ساعة: إجراء ديربي الرجاء والوداد دون جمهور، وانتقال حمزة خابا إلى العربي الكويتي. فالديربي وجه البطولة الوطنية، وبالتالي يفترض تسويقه بأحسن حلة ممكنة، عوض إجرائه أمام مدرجات فارغة، عقابا على شغب بعض مشجعي الرجاء في مباراة سريع وادي زم. الشغب آفةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا