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أنير يطلق “أكوفاي إظلان”

منذ 3 دقائق
أطلق الفنان لحسن أنير عملا جديدا بعنوان “أكوفاي إظلان” أو “حليب أسود”، والذي صوره على طريقة الفيديو كليب، كما اختار أن يكون قريبا من واقع المجتمع المغربي. واختار الفنان أنير أن يتناول في أغنيته الجديدة موضوعا ذا طابع اجتماعي يتجلى في الإرث، وما يتسبب فيه من مشاكل بين أفراد الأسرةأكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق


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