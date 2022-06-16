الرياضة
كورونا يضرب الفتح مجددا
إصابة لاعبين وشفاء آخرين وفحوص سلامي سلبية كشفت نتائج الفحوصات التي أجراها الفتح الرياضي، للكشف عن فيروس كورونا، أول أمس (الثلاثاء)، إصابة اللاعبين سعد أيت الخرصة ومنتصر لحتيمي، الشيء الذي أبعدهما عن مباراة اتحاد طنجة، أمس (الأربعاء)، لحساب الجولة 25 من البطولة الوطنية. وعلمت “الصباح”، أن الفحوصات التي أجراها الفريق،أكمل القراءة »
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