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شهادات

منذ 3 دقائق
حقد وعنصرية أصبحت ظاهرة فتح حسابات مجهولة غرضها إما تلميع صورة شخصية أو الإساءة إليها، للأسف، شائعة جدا، وإن كان الأمر في البداية ظهر مع الفنانين ثم ما يعرف بالمؤثرين أساسا، إلا أنه امتد ليشمل باقي الشخصيات العمومية من مختلف الميادين، وأصبحت مواقع التواصل مشتلا للكراهية والعنصرية والحقد. وقد يكفيأكمل القراءة »


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