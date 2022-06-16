ملف الصباح
حروب انتخابية بعد أوانها
تحكم قادة الحشد الإلكتروني وصل حد نسف مجالس منتخبة في دورات يونيو الجاري أطالت الكتائب الالكترونية أمد معركة 8 شتنبر وما زالت مقاطعات بالبيضاء رهينة توالي الانقلابات على نتائج الاستحقاقات السابقة، بحثا عن ريع تبادل المنافع والضغط للحصول على حصص من المال في شكل صفقات بأغلفة مالية مبالغ فيها. وصلأكمل القراءة »
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