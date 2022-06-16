حوادث
فرض “الزطاطة” بفاس يطيح بجانحين
أمرت النيابة العامة بابتدائية فاس، السبت الماضي، بإيداع 13 شخصا وسطاء في النقل (كورتية)، سجن بوركايز، بعد اعتقالهم في حملة أعقبت وقوع مناوشات بينهم وأرباب النقل بين المدن بسبب استفزازاتهم المتكررة وفرض إتاوات عليهم, نظير السماح لهم بشحن حافلاتهم بالمحطة الطرقية. وأحيل الموقوفون على أول جلسة لمحاكمتهم في حالة اعتقال،أكمل القراءة »
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