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الصباح الفني

50 فنانا في معرض بالبيضاء

منذ دقيقتين
احتضنت المكتبة الوسائطية التابعة لمؤسسة مسجد الحسن الثاني بالبيضاء معرضا جماعيا عرف مشاركة 50 فنانا قدموا خلاله إبداعاتهم، التي تعكس تيمة التظاهرة والمتمثلة في “الكتابة والفن التشكيلي في خدمة التراث”. وقال الفنان التشكيلي عفيف بناني، رئيس الهيأة الوطنية للفنانين التشكيليين والفوتوغرافيين وصاحب فكرة تنظيم المعرض ل”الصباح” إن التظاهرة التي انطلقتأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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