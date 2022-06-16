مجتمع
رياح توقف الملاحة بمضيق جبل طارق
شهد مضيق جبل طارق، أخيرا، أحوالا جوية سيئة وهبوب رياح عاصفية قوية وصلت سرعتها إلى 90 كيلومترا في الساعة، أثرت بشكل كبير على حركة الملاحة البحرية، وتسببت في حالة من الارتباك والشلل بين الموانئ المغربية والإسبانية، خاصة ميناءي طريفة وطنجة المدينة. وأكد مسؤول عن قبطانية ميناء طنجة، أن البواخر السريعة،أكمل القراءة »
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