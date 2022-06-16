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الرياضة

ديربي الحسم

منذ 3 دقائق
الرجاء يلعب آخر الأوراق والوداد يبحث عن الثلاثية تتجه الأنظار إلى ديربي الرجاء والوداد، اليوم (الخميس)، بداية من الخامسة، والذي سيجرى دون جمهور بملعب محمد الخامس. ويتطلع أشبال المدرب رشيد الطاوسي، إلى تقليص الفارق عن المتصدر، من خلال تحقيق الفوز في ديربي اليوم، وإن كانت المعطيات والأرقام تصب في صالحأكمل القراءة »


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