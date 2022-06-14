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أســــــرة

6 مـن 10

منذ 3 دقائق
أظهرت الأبحاث، أنه من بين كل 10 حوامل، تعاني 6 نقص الشهية، ويرجع السبب إلى الاضطرابات الهرمونية، التي تحدث للجسم أثناء الحمل. وهناك عوامل أخرى تؤدي إلى فقدان الشهية أثناء الحمل، من قبيل الغثيان والقيء، إذ تفقد الحامل شهيتها، بسبب خوفها من أن يعرضها تناول الطعام إلى الغثيان والقيء، ناهيك عن الاضطرابات الهرمونية أثناء الحمل،أكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق


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