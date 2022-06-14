وطنية
صديقي يتحدى أغلالو بالتشطيب على الأشباح
تحدى محمد صديقي، القيادي في العدالة والتنمية، العمدة السابق للعاصمة الرباط، أسماء اغلالو، القيادية في التجمع الوطني للأحرار، وخليفته على رأس المجلس الجماعي، بنشر لائحة الموظفين الأشباح 2400، وإيقاف صرف أجورهم والتشطيب عليهم، مثمنا شجاعتها في الإعلان عن ذلك. وقال إنه اضطر إلى تقديم توضيحات بعد الاتهامات التي كالتها لهأكمل القراءة »
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