اذاعة وتلفزيون
“سيدة الجنة” في جحيم المنع
فتوى المجلس الأعلى بعدم عرضه بالمغرب زادت شهرته لن يجد صناع فيلم “سيدة الجنة” المثير للجدل، دعاية مميزة داخل المغرب، غير خروج المجلس الأعلى، بفتوى تمنع عرضه، ما دفع المركز السينمائي المغربي، بدوره إلى نشر بلاغ يؤكد فيه قرار المنع. فبعد قرار المجلس، تسابق الكثير من المغاربة للبحث عن الفيلمأكمل القراءة »
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