الرياضة
الداخلية “تغلق الصنبور” على الأندية
جماعات توصلت بردود سلبية على طلبات صرف منح الفرق عادت وزارة الداخلية لتمارس قيودا جديدة على صرف منح من المال العمومي، للأندية الرياضية. وكشفت معطيات حصلت عليها “الصباح” أن عمالا وولاة، رفضوا التأشير على طلبات وردت عليهم من مجالس جماعات ترابية تابعة لهم، إلا أنهم اعتذروا عن المصادقة عليها، لاعتباراتأكمل القراءة »
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