الرياضة
منخرطو “الطاس” يستنجدون بلقجع
استنجد قدماء منخرطي الاتحاد البيضاوي، بفوزي لقجع، من أجل التدخل العاجل قصد تسوية وضعيتهم القانونية. وحسب نص الرسالة، التي تتوفر “الصباح” على نسخة منها، فإن 14 شخصا تقدموا بطلب الانخراط لإدارة النادي عبر مفوض قضائي محلف بتاريخ 18 ماي الماضي، غير أنهم لم يتلقوا أي رد. واعتبر المنخرطون، أن إدارةأكمل القراءة »
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