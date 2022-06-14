الرياضة
فتحي جمال يكشف مشروعه
يعقد ندوة صحافية للتطرق للدورات التدريبية أعلن فتحي جمال، مدير التكوين بالجامعة الملكية لكرة القدم، عقد ندوة صحافية، غدا (الأربعاء)، انطلاقا من 11 صباحا، بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، لتسليط الضوء على برنامج التكوين، المعتمد من قبل الإدارة التقنية الوطنية. وكشفت جامعة الكرة في بلاغ لها، أن الندوة ستخصصأكمل القراءة »
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