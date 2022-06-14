اذاعة وتلفزيون
“مهمة مش مهمة” على “شاهد vip”
أعلنت منصة “شاهد vip” حصولها على حق عرض فيلم “مهمة مش مهمة”، بعد عرضه في دور العرض الخليجية خلال الفترة الماضية. وتدور أحداث “مهمة مش مهمة”، في إطار اجتماعي كوميدي، حول شاب سعودي يدعى “عيضة” ولد في أبها من أم مصرية وأب سعودي، ورغم تقدمه بالعمر، إلا أنه صاحب شخصيةأكمل القراءة »
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