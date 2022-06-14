أســــــرة
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< قد يكون فقدان الشهية عرضا جانبيا لأحد الأدوية التي تتناولها الحامل، إذ يقدر الخبراء معدل انتشار اضطرابات الأكل، مثل فقدان الشهية العصبي بين النساء الحوامل بنسبة تتراوح من 0.6 بالمائة إلى 27.8. < هناك أسباب مرضية لفقدان الشهية عند الحامل منها الإصابة بأورام، أو تأخر إفراغ المعدة، أو حرقةأكمل القراءة »
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