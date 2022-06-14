الرياضة
منتخب الدراجات ثانيا في طواف الكامرون
فاز الدراج المغربي عادل العرباوي، أول أمس (الأحد)، بالمرحلة الثامنة والأخيرة من طواف الكامرون، في دورته 18، التي اختتمت بالعاصمة ياوندي، على مسافة تجاوزت 151 كيلومترا، ليضمن رتبة ثانية للمنتخب الوطني في الطواف، وراء المنتخب الرواندي. وقطع العرباوي مسافة المرحلة في ثلاث ساعات و40 دقيقة و17 ثانية، متفوقا على الفرنسيأكمل القراءة »
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