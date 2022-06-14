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الرياضة

رسالة رياضية: الرجاء

منذ 22 دقيقة
عبد الإله المتقي
عمل كبير ينتظر الرئيس المقبل للرجاء، بينما يعتقد أغلب الرجاويين أن أزمة ناديهم مالية فقط، بل إن فئة منهم تعتقد أنها أزمة انتدابات فقط، لكنها أعمق من ذلك بكثير، لنتأمل: أولا، حطم الرجاء الرقم القياسي في عدد الرؤساء في آخر خمس سنوات، وكل رئيس كان يأتي بفكر وتصور، مختلفين عنأكمل القراءة »


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منذ 22 دقيقة


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