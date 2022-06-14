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وطنية

النصب بالتبرعات يستنفر لفتيت

منذ دقيقتين
منع المدانين بالإرهاب والمس بأمن الدولة وتبديد الأموال من جمع الهبات بدا عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، منزعجا من الانتقادات الحادة التي وجهها برلمانيون لمشروع قانون ينظم جمع التبرعات من العموم، الذي وضع شروطا للقيام بذلك من قبل الأفراد والجمعيات، تحت طائلة المنع والمتابعة القضائية. وعبر الوزير أخيرا في لجنةأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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