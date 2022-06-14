وطنية
مفسدو المبادرة يتحسسون رؤوسهم
يجري تكتم شديد على خبايا وأسرار الفساد الذي ضرب بعض المشاريع الممولة، من قبل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والدليل عدم إحالة أي ملف على جرائم الأموال من أجل البت فيه. وراكم مقاولون ومسؤولون بارزون في بعض الولايات والعمالات ورؤساء جمعيات أموالا طائلة، بسبب الفساد نفسه، الذي مس مشاريع المبادرة، سواءأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا