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وطنية

مفسدو المبادرة يتحسسون رؤوسهم

منذ دقيقتين
يجري تكتم شديد على خبايا وأسرار الفساد الذي ضرب بعض المشاريع الممولة، من قبل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والدليل عدم إحالة أي ملف على جرائم الأموال من أجل البت فيه. وراكم مقاولون ومسؤولون بارزون في بعض الولايات والعمالات ورؤساء جمعيات أموالا طائلة، بسبب الفساد نفسه، الذي مس مشاريع المبادرة، سواءأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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