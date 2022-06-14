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منذ 6 دقائق
عبد الله في حفل بجدة يحيي النجم السعودي عبد المجيد عبد الله حفلا غنائيا في جدة يوم 24 يونيو الجاري، ومن المنتظر أن يقدم باقة متنوعة من أغانيه التي يحبها جمهوره. وطرح عبد المجيد عبد الله، أخيرا أغنية بعنوان “أخذت القلب”، عبر قناته الرسمية على “يوتيوب”، وهي من كلمات أنورأكمل القراءة »


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منذ 6 دقائق


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