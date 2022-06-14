وطنية
برلمانيون يبيضون وجه لوبي الرمال
عقدت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، أمس (الاثنين)، اجتماعا لتشكيل مهمة الاستطلاع المؤقتة حول موضوع «وضعية مصب نهر أم الربيع». وقبل ذلك، انخرط برلماني قيادي في حزب معروف، في حملة مبكرة، لإقناع بعض البرلمانيين أعضاء في اللجنة نفسها، وإقناع رئيس مجلس النواب، بخروج لجنة برلمانية للوقوف علىأكمل القراءة »
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