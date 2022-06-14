وطنية
لشكر يتهم بنكيران بالاتجار في “الإيمان”
الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي قال إن حزبه لم يولد في مختبرات الداخلية اتهم إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، عبد الإله بنكيران، أمين عام العدالة والتنمية، بالاتجار في الدين و»الإيمان»، دون أن يذكره بالاسم، مؤكدا أنه عوض أن يكون موضوعيا ويمارس السياسية بنبل، خصص وقته لشتم المعارضة، وهو مصطف معها.أكمل القراءة »
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