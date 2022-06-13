تكوين خبراء أمنيين قطريين في محاربة الأنشطة السيبرانية للتنظيمات الإرهابية بالرباط

عقب الزيارة التي قام بها عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني و مراقبة التراب الوطني، لقطر نهاية ماي المنصرم، تستفيد حاليا مجموعة من الخبراء الأمنيين القطريين من دورة تكوينية بالرباط، لمحاربة الأنشطة السيبرانية للتنظيمات الإرهابية، يخضعون خلالها لتكوين متقدم على يد مختصين مغاربة في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية، خاصة استعمال الانترنيت لاهداف إرهابية.

وتتوخى هذه الدورة التكوينية، التي جاءت تتويجا للتعاون الأمني المغربي القطري، تعزيز قدرات ومهارات الأمنيين القطريين في مجال مكافحة الأنشطة السيبرانية للتنظيمات الإرهابية، واستفادتهم من الخبرات المغربية في هذا المجال.

ويأتي هذا اللقاء التكويني، الذي يستجيب للمعايير الدولية في مجال الأمن السيبراني، تنفيذا لمقتضيات اتفاقية التعاون الأمني التي وقعها مؤخرا المغرب وقطر و المتعلقة بمساهمة الامن المغربي في تأمين بطولة كأس العالم 2022، التي تعتزم دولة قطر تنظيمها هذه السنة، وتقضي بوضع الخبرة المغربية في تنظيم مثل هذه التظاهرات الرياضية رهن إشارة دولة قطر الشقيقة.

وكان عبد اللطيف حموشي قد حضي، خلال زيارته للدوحة، باستقبال رفيع المستوى، من طرف الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير داخلية دولة قطر، ومدير الأمن العام القطري سعد بن جاسم الخليفي، كما قام بزيارة لملعب لوسيل الذي سيحتضن المباراة النهائية لكأس العالم قطر 2022، كما قام بزيارة لمركز القيادة لمواجهة الهجمات الإلكترونية.