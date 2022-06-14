اذاعة وتلفزيون
التلفزيون يكرم المخرج بنعمر
“ماستر كلاس” حول عمليات الإنتاج وإعداد البرامج التلفزية والإذاعية اختتمت، الجمعة الماضي، أنشطة الرواق المؤسساتي للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، المقام هذه السنة تحت شعار”الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، رافعة للثقافة المغربية”، في إطار فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب، ب”ماستر كلاس” حول عمليات الإنتاج وإعداد البرامج التلفزية والإذاعية، ولقاء لتكريم المخرج الراحل شكيب بنعمر. وخلال هذا اللقاء الأكاديمي التفاعلي مع عدد من طلبة المعهد المتخصصأكمل القراءة »
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