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التحرش الجنسي… قضايا بوجهين

منذ دقيقتين
شكايات كيدية تربك العدالة ووسائل الإثبات الدليل الحاسم أضحى التحرش الجنسي العنوان الأكثر تداولا في العديد من القضايا التي تعج بها المحاكم، إذ أن هناك أرقاما مخيفة تؤكد أن المجتمع يعاني خللا في الضوابط الاجتماعية، سواء في حال صحتها، أو في حال أنها مجرد شكايات كيدية، يراد من ورائها الحصولأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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