خاص
معرض الكتاب… نهاية محطة الرباط
دورة استثنائية لم تجلب زوارا كثرا واستقطبت أبرز وجوه الثقافة والإبداع أسدل الستار، مساء أول أمس (الأحد)، على فعاليات الدورة 27 للمعرض الدولي للنشر والكتاب التي نظمت لأول مرة بالرباط في إطار الاحتفاء بها عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي وعاصمة للثقافة الإفريقية. في هذا الخاص تأخذك “الصباح” في جولة ضمنأكمل القراءة »
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