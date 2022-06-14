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حوادث

مداهمة مقاهي “الشيشة” بدار بوعزة

منذ 12 دقيقة
درك 2 مارس حجز مجموعة من قنينات نرجيلة وسلطات النواصر أغلقت محلين أمرت السلطات التابعة لإقليم النواصر، السبت الماضي، بإغلاق مقهيين يقدمان «الشيشة»، لعدم توفرهما على ترخيص، وتفعيلا لنصوص القانون المتعلقة بالصحة والسلامة. وجاءت الأوامر التي نفذتها السلطة الإدارية التابعة لجماعتي دار بوعزة وأولاد عزوز، إثر عمليات أمنية، باشرتها مصالحأكمل القراءة »


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منذ 12 دقيقة


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