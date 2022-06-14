fbpx
الصباح الفني

الشاب قادر يطلق “داك أنا”

منذ 5 دقائق
أطلق الشاب قادر أحدث أعماله الغنائية بعنوان “داك أنا”، التي تعتبر ثمرة تعاون فني بينه وبين كاتب الكلمات والملحن خالد سالم. ويأتي إطلاق أغنية “داك أنا” بعد فترة من غياب الشاب قادر، خاصة أن الساحة الفنية في الآونة الأخيرة تأثرت بتفشي الجائحة، التي كانت وراء إلغاء عدة حفلات ومهرجانات. ويعتبرأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 5 دقائق


شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة