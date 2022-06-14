الصباح الفني
الشاب قادر يطلق “داك أنا”
أطلق الشاب قادر أحدث أعماله الغنائية بعنوان “داك أنا”، التي تعتبر ثمرة تعاون فني بينه وبين كاتب الكلمات والملحن خالد سالم. ويأتي إطلاق أغنية “داك أنا” بعد فترة من غياب الشاب قادر، خاصة أن الساحة الفنية في الآونة الأخيرة تأثرت بتفشي الجائحة، التي كانت وراء إلغاء عدة حفلات ومهرجانات. ويعتبرأكمل القراءة »
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