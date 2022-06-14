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حوادث

سقـوط شرطـي مـزور بمراكـش

منذ 3 دقائق
صباغ انتحل الصفة لتهديد حارس بمستشفى بعد خلاف بينهما انتهت محاولة مرتفق في الحصول على وثيقة طبية بالاعتقال والمساءلة القضائية، بعد أن وجد نفسه متهما بانتحال صفة ينظمها القانون، إثر إيقافه متلبسا بادعاء أنه شرطي. وحسب مصادر «الصباح»، فإن المعلومات الأولية للبحث، كشفت أن الموقوف الذي يمتهن حرفة الصباغة، متورطأكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق


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