حوادث
إيقاف قاصر متهم بالقتل بالناظور
تمكنت فرقة مكافحة العصابات التابعة للأمن الإقليمي بالناظور في حدود الثانية من صباح السبت الماضي، من إيقاف قاصر لا يتجاوز عمره 17 عاما بحي ” ترقاع ” الواقع في الطريق بين الناظور وبني أنصار، يشتبه في ضلوعه في جريمة قتل شهدها حي ” إيكوناف ” بالناظور، مساء الجمعة الماضي، ذهبأكمل القراءة »
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