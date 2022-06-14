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حوادث

إيقاف قاصر متهم بالقتل بالناظور

منذ 3 دقائق
تمكنت فرقة مكافحة العصابات التابعة للأمن الإقليمي بالناظور في حدود الثانية من صباح السبت الماضي، من إيقاف قاصر لا يتجاوز عمره 17 عاما بحي ” ترقاع ” الواقع في الطريق بين الناظور وبني أنصار، يشتبه في ضلوعه في جريمة قتل شهدها حي ” إيكوناف ” بالناظور، مساء الجمعة الماضي، ذهبأكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق


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