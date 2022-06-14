حوادث
القطار يقتل “سيكيريتي” بالقصر الكبير
لقي حارس أمن خاص يعمل بمحطة القطار بالقصر الكبير، مصرعه، صباح أول أمس (الأحد)، عقب سقوطه المفاجئ تحت عجلات قطار للمسافرين، دهسه بطريقة بشعة توجع القلوب، لتعود بذلك معاناة سكان المدينة مع المعابر السككية التي تصنف ضمن فضاءات للموت بامتياز، وتودي سنويا بعشرات الضحايا. وحسب مصادر محلية متطابقة، فإن الهالك،أكمل القراءة »
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