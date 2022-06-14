ملف عـــــــدالة
تهمة جاهزة
3 أسئلة إلى * إبراهيم منقار < جريمة التحرش الجنسي بين الحقيقة واختلاق الأكاذيب لتصفية الحسابات، تطرح مجموعة من الإشكالات في الاقتناع بهذا الفعل الجرمي أو عدمه، وأصبحت في وقتنا الراهن بمثابة “تهمة جاهزة”، ولهذا تتخذ النيابة العامة والضابطة القضائية مجموعة من الاحتياطات اللازمة للتفريق بين جريمة التحرش الجنسي والوشايةأكمل القراءة »
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