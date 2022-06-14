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سرطـان ينخـر مـدن الشمـال

منذ 8 ثواني
ظاهرة اجتماعية مشينة غزت المدارس والجامعات وأماكن العمل والنوادي الرياضية تصاعدت بشكل مثير، خلال العقدين الأخيرين، وتيرة جرائم التحرش الجنسي بالمنطقة الشمالية من المملكة، بما فيها الحواضر الكبيرة والأرياف، التي أضحت تشهد، بشكل شبه يومي، وقائع تحرش ذات توصيف جرمي، تعانيها فئة عريضة من نساء وأطفال ورجال، وتتم في واضحةأكمل القراءة »


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منذ 8 ثواني


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