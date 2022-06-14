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حوادث

اختفاء 120 مليونا من شقة معتمرة

منذ 21 ثانية
سافرت إلى السعودية وعندما عادت لمراكش اتهمت صديقتها بسرقتها تجري مصالح الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن مراكش، أبحاثا لحل لغز سرقة مبلغ يصل إلى 120 مليونا، من داخل منزل بالمدينة. وأفادت مصادر متطابقة أن وقائع القضية انطلقت قبل ثلاثة أيام، عندما عادت امرأة من العمرة، إلى المغرب، إذ بعد يومأكمل القراءة »


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منذ 21 ثانية


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