fbpx
ملف عـــــــدالة

طريق “مضمون” نحو الاغتناء

منذ 5 دقائق
فتاةاستغلت جسدها ومواهبها لإسقاط ضحايا اشتروا صمتها بالملايين لا تتذكر بالضبط، من حفر في “عقلها الباطن” بأن أحسن طريقة للابتزاز في مجتمع محافظ هو إشهار ورقة التحرش الجنسي، لكنها تعرف حجم المكاسب التي حصدتها، إلى حد الآن، من التوظيف الجيد لهذا السلاح الفتاك ضد “الرجال”. في مكتبها الجديد المطل علىأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 5 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة