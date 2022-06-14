ملف عـــــــدالة
طريق “مضمون” نحو الاغتناء
فتاةاستغلت جسدها ومواهبها لإسقاط ضحايا اشتروا صمتها بالملايين لا تتذكر بالضبط، من حفر في “عقلها الباطن” بأن أحسن طريقة للابتزاز في مجتمع محافظ هو إشهار ورقة التحرش الجنسي، لكنها تعرف حجم المكاسب التي حصدتها، إلى حد الآن، من التوظيف الجيد لهذا السلاح الفتاك ضد “الرجال”. في مكتبها الجديد المطل علىأكمل القراءة »
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