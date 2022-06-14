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بيـن الحقيقـة والباطـل

منذ 5 دقائق
طبيب تحسس مفاتن قرويات وتشكيلي لامس نهدي طالبة ومعلمات اتهمن جيرانهن طمعا في الانتقال لم يكن لقضايا التحرش الجنسي وجود بالمحاكم إلى زمن قريب. كان يعتبر إعجابا بجسد وجمال المرأة. ولم ترق إلى مستوى الفعل الجرمي، إلا بعد ظهور قانون يجرمه وأسقط العديد ممن تلذذوا بمفاتن النساء باللمس أو الغمزأكمل القراءة »


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