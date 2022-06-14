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استغلال القضاء للانتقام

منذ دقيقتين
روائح تصفية حسابات فاحت من قضايا استغلت فيها مستخدمات وموظفات عندما سن المشرع نصوصا قانونية للحماية من التحرش الجنسي، فإنه رمى إلى سد ثغرات في الترسانة القانونية لمواجهة الجرائم التي يمكن أن تقع. كما استجاب إلى فئات من المجتمع المدني، سيما الجمعيات النسائية التي راكمت تجربة في مراكز الاستماع ووقفتأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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